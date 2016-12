Serie A: le formazioni dell'ottava giornata

Fiorentina (4-3-2-1) : Neto; Roncaglia , Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Ambrosini ; Cuadrado, Borja Valero; Rossi. A disp.: Munua, Tomovic , Compper, Bakic, Vecino, Alonso, Mati Fernandez, Joaquin , Vargas, Wolski, Iakovenko. All .: Montella Squalificati : nessuno Indisponibili : Gomez, Hegazi, Ilicic, Rebic Juventus (3-5-2) : Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Llorente . A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Isla, Vidal, Bouy, De Ceglie, Motta, Giovinco . All .: Conte Squalificati : nessuno Indisponibili : Pepe, Vucinic, Quagliarella, Lichtsteiner

Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Portanova, Manfredini ; Vrsaljko, Biondini, Lodi, Marchese ; Santana, Gilardino, Centurion . A disp .: Bizzarri, Gamberini, Donnarumma, Fetfatzidis, Antonelli , Sampirisi, Stoian , Cofie, Konaté, Kucka, Bertolacci. All .: Gasperini Squalificati : nessuno Indisponibili : Calaiò, Matuzalem Chievo (5-3-2): Puggioni; Sardo, Claiton, Cesar, Bentivoglio, Frey; Estigarribia, Radovanovic, L. Rigoni; Pellissier, Paloschi. A disp.: Silvestri, Squizzi, Pamic, Aldrovandi, Improta, Pellissier, Papp, Lazarevic, Samassa, Dramè,Hetemaj, Ardemagni. All .: Sannino Squalificati : nessuno Indisponibili : Dainelli, Bernardini, Sestu, Acosty

Livorno (3-4-1-2): Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Duncan, Benassi ; Greco; Emeghara, Paulinho. A disp. : Anania, Rinaudo, Gemiti, Valentini, Biagianti, Piccini, Mbaye, Borja, Lambrughi, Siligardi, Mosquera. All .: Nicola Squalificati : De Lucia (fino al 27 dicembre 2013) Indisponibili : Botta Sampdoria (3-5-2): Da Costa; Gastaldello, Palombo, Costa; De Silvestri, Obiang, Krsticic, Barillà, Bjarnason; Eder, Gabbiadini. A disp. : Fiorillo, Tozzo, Castellini, Regini , Sansone, Gentsoglou, Bjarnason, Fornasier, Rodriguez, Wszolek, Pozzi . All .: Rossi Squalificati : nessuno Indisponibili : Berardi, Eramo, Salamon, Mustafi, Petagna

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Antei, Bianco, Rossini ; Schelotto, Kurtic, Marrone, Laribi , Longhi; Floro Flores, Berardi. A disp.: Pomini, Rosati, Marzorati, Pucino, Acerbi, Chibsah, Gazzola, Ziegler, Missiroli , Farias, Zaza, Alexe. All .: Di Francesco Squalificati : Magnanelli (1) Indisponibili : Valeri, Terranova, Gomes Bologna (3-5-1-1) : Curci; Sorensen, Natali, Mantovani ; Crespo, Kone, Khrin , Laxalt, Cech; Diamanti; Cristaldo. A disp.: Agliardi, Antonsson , Radakovic, Garics, Morleo, Pazienza , Christodoulopoulos, Della Rocca, Moscardelli, Bianchi , Perez, Acquafresca. All .: Pioli Squalificati : nessuno Indisponibili : Cherubin, Stojanovic, Gimenez

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Gonzalez, Marques , Agostini; Romulo, Hallfredsson, Jorginho; Iturbe, Toni, Gomez. A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Sala, Bianchetti , Laner, Cirigliano, Donati, Martinho, Donadel, Longo, Jankovic, Cacia. All .: Mandorlini Squalificati : nessuno Indisponibili : Moras, Maietta Parma (3-5-2) ufficiale: Bajza; Cassani, Felipe, Lucarelli; Rosi , Acquah, Marchionni, Parolo, Gobbi; Cassano, Amauri. A disp.: Pavarini, Mesbah, Benalouane, Mendes, Valdes, Biabiany , Munari, Gargano, Obi, Palladino, Sansone . All .: Donadoni Squalificati : Mirante (1) Indisponibili : Galloppa, Paletta, Okaka

TORINO-INTER Domenica ore 20:45 PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Padelli; Darmian, Vives, Moretti; D'Ambrosio, Brighi, Gazzi, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile.

A disp.: Berni, Gomis, Scaglia, S. Masiello, Bellomo, Maksimovic, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino all'1 febbraio 2017), Glik (1)

Indisponibili: Larrondo, Rodriguez, Bovo, El Kaddouri, Rodriguez, Basha



Inter (3-5-1-1): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Taider, Nagatomo; Kovacic; Palacio.

A disp.: Castellazzi, Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Wallace, Pereira, Olsen, Kuzmanovic, Mudingayi, Belfodil, Icardi. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Zanetti, Milito, Alvarez, Campagnaro



LE ULTIME



Torino - Ventura dovrà fare i conti con numerose assenze. Possibile il cambio di modulo anche se è favorito il 3-5-2 con l'arretramento di Vives. Per fortuna del tecnico granata rientrano dai lunghi stop per squalifica Gazzi e Barreto: possibile che quest'ultimo parta dalla panchina. Maksimovic è tra i convocati ma "non ha i 90' nelle gambe".

Inter - Non partono per Torino l'acciaccato Alvarez e anche Campagnaro: quest'ultimo ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia destra nell'ultimo allenamento. In difesa dentro Rolando e Samuel con Juan Jesus: Ranocchia è destinato alla panchina. Confermato il 3-5-1-1, con Kovacic dietro all'unica punta Palacio: Icardi, lo ha detto lo stesso Mazzarri, non ha ancora l'autonomia per giocare dall'inizio. Recuperato Jonathan.