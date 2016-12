Moratti-Inter, un amore durato 18 anni

In totale 18 anni 10 mesi e 10 giorni, 1 miliardo e mezzo di euro spesi, 16 trofei alzati al cielo. Potrebbero bastare questi numeri per raccontare la lunga storia d'amore tra Massimo Moratti e l'Inter. In realtà c'è molto di più. C'è un sentimento altissimo, un'identificazione totale coi colori e col popolo nerazzurro, una passione che ti fa stare male e gioire al tempo stesso come un bambino. L'amore che ti porta a ragionare da tifoso, come spesso nella prima parte della sua presidenza, quando l'acquisto di grandi campioni non porta le vittorie attese.