Parigi, deraglia treno: vittime

Terribile incidente alla stazione di Bretigny-sur-Orge, nel dipartimento dell'Essonne, nella regione di Parigi. Un treno Intercity diretto a Limoges si è inclinato su un lato al passaggio nella stazione, abbattendo parte della pensilina e dei fili elettrici. Un primo bilancio delle autorità parla di sei morti accertati, nove persone in gravi condizioni e altre 17 ferite in maniera più lieve. All'origine del disastro forse uno scambio in entrata alla stazione. In totale sono rimaste coinvolte in vario modo nell'incidente 192 passeggeri, tutti occupanti degli ultimi quattro vagoni dell'Intercity che viaggiava da Parigi a Limoges. Sul convoglio erano in 350.