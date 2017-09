Champions: Messi vs Dybala, notte di stelle a Barcellona. La Roma sfida Simeone

12 settembre 2017

Dopo l'ottimo avvio in campionato, con tre vittorie in altrettante partite, la Juve vuole continuare a fare bene anche nella prima partita di Champions della stagione. Non sarà, però, una passeggiata per gli uomini di Allegri, che iniziano la loro avventura affrontando il Barcellona al Camp Nou. La squadra di Messi e Suarez ha il dente avvelenato e stasera proverà a riscattare l'eliminazione ai quarti di finale della scorsa edizione, subita proprio dalla squadra di Allegri. Per quanto riguarda le statistiche, negli ultimi cinque incontri tra le due formazioni, il bilancio vede: una vittoria della Juve, una del Barcellona (la finale del 2015) e tre pareggi. Inizia la Champions League anche per la Roma di Di Francesco, alla prima panchina nella massima competizione Europea, che stasera, all'Olimpico, riceve l'Atletico Madrid di Simeone. I giallorossi, che a causa del rinvio della partita di campionato contro la Sampdoria hanno avuto più tempo per preparare la sfida, non dovranno sottovalutare i Colchoneros, che, nonostante un brutto avvio in Liga, in cui hanno raccolto solo 5 punti nelle prime tre partite, pareggiando con Girona e Valencia, si presentano all'Olimpico come i favoriti per la vittoria finale del girone.