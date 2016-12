Premium Calcio e Fox Sports: grande calcio in diretta

La Serie A è ferma per gli impegni della Nazionale? Niente paura, il calcio sui canali Premium non si ferma. Al contrario, il menù è ricchissimo: la Serie B , le sfide di qualificazione ai Mondiali del 2014 e all’ Europeo U21 del 2015 e la festa del centenario del Parma , dove scenderanno in campo i campioni che hanno fatto grande la squadra gialloblu. Una vera e propria abbuffata di pallone, con match in diretta da venerdì a martedì: ecco la guida per non perdersi nemmeno una rimessa laterale!

VENERDI’ 11 OTTOBRE

Apre il weekend di calcio l’Argentina, che in casa contro il Perù (Premium Calcio, diretta all’01.00, notte tra venerdì e sabato) vuole mettere in cassaforte la prima posizione nel girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali. In campo, soprattutto nell’Albiceleste, tanti “italiani”: Campagnaro, Icardi, Alvarez e Palacio dell’Inter, Fernandez del Napoli, Biglia della Lazio e Andujar del Catania, più le vecchie conoscenze Lavezzi, Lamela e Romero. Nel Perù, rientra il viola Vargas.

Completano il venerdì altre due gare di qualificazioni ai Mondiali: Germania-Repubblica d’Irlanda (Fox Sports Plus, canale 383 di Mediaset Premium, diretta alle 20.45) e Inghilterra-Montenegro (Fox Sports, canale 382 di Mediaset Premium, diretta alle 21.00).



SABATO 12 OTTOBRE

Al via il 9° turno di Serie B con l’anticipo Reggina-Empoli (Premium Calcio, diretta alle 20.30). E poi, ancora qualificazioni ai Mondiali: cominciano i playoff di andata (e Mediaset Premium trasmetterà in esclusiva anche le sfide di ritorno, a metà novembre) della zona africana. In campo Burkina Faso-Algeria (Premium Calcio, diretta alle 18.00) e Costa D’Avorio-Senegal (Premium Calcio 1, diretta alle 19.00). Nell’Algeria, fari puntati su Saphir Taider. Nella Costa D’Avorio, occhio a Gervinho.

DOMENICA 13 OTTOBRE

Serie B, qualificazioni ai Mondiali e festa centenario Parma. A voi la scelta. Il campionato cadetto scende in campo nel pomeriggio, con tutti i match visibili in Diretta Premium (Premium Calcio, alle 15.00), fino al posticipo Palermo-Pescara (Premium Calcio, diretta alle 20.30). In mezzo, la festa del centenario del Parma, con Hernan Crespo e i grandi del presente e del passato gialloblu che si sfideranno al Tardini (Premium Calcio, differita alle ore 18.00).

Ma per chi ama il calcio internazionale, ecco altre due sfide dei playoff africani: Etiopia-Nigeria (Premium Calcio 1, diretta alle 15.00) e “Tunisia-Camerun” (Premium Calcio 1, diretta alle 19.00). In campo con la Nigeria il laziale Onazi, mentre Samuel Eto’o, che sembrava prossimo all’addio alla nazionale, è pronto a rivestire la maglia camerunese.



MARTEDI’ 15 OTTOBRE. Si completano i playoff di andata del girone africano delle qualificazioni ai Mondiali con Ghana-Egitto (Premium Calcio, in diretta alle 19.00): tra le Black Stars, confermata la presenza di Muntari, Asamoah e Badu. Infine, sui canali Fox, la sfida Inghilterra-Polonia (Fox Sports, in diretta alle 21.00) e il match di qualificazione agli Europei U21 del 2015 Inghilterra-Lituania (Fox Sports, in diretta alle 19.00).