Tragedia Genova: Genoa e Sampdoria insieme ai funerali di stato

18/08/2018

Genoa e Sampdoria hanno partecipato ai funerali di Stato per 19 delle 41 vittime del crollo del ponte Morandi. I giocatori, gli allenatori Ballardini e Giampaolo, i presidenti Preziosi e Ferrero e i rispettivi dirigenti sono arrivati insieme presso il padiglione della Fiera di Genova per le esequie celebrate dal cardinale Bagnasco. L'arrivo delle squadre è stato accolto da un lungo applauso. Le partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state rinviate per lutto.