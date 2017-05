Serie A: Roma-Napoli, volata per il secondo posto

28 maggio 2017

Finale di campionato in apnea per Roma e Napoli che dovranno giocare al massimo delle loro possibilità anche gli ultimi 90 minuti della serie A 2016-17 per lo sprint che vale il secondo posto, decisivo per evitare i playoff di Champions League. La Roma ha un punto di vantaggio e gioca in casa, all'Olimpico, contro il Genoa nell'ultima di Francesco Totti in giallorosso mentre il Napoli è di scena a Marassi con la Sampdoria

I due match, che si giocano in ovvia contemporanea alle ore 18, sono sulla carta favorevoli a Roma e Napoli, anche se non va dato nulla per scontato: forse un pizzico di pressione in più è sulla Roma che ha un punto di vantaggio da difendere e corre il rischio di distrarsi e perdere di vista l'obiettivo visto che, come ripetuto da giorni e giorni, sarà il match d'addio di Francesco Totti alla maglia giallorossa. I partenopei di Maurizio Sarri sono pronti ad approfittarne: infatti il Napoli per arrivare secondo deve vincere e sperare in un passo falso dei capitolini per operare il decisivo sorpasso (in caso di arrivo a pari punti la Roma è seconda per i gol negli scontri diretti). Nella sfida a distanza tra Roma e Napoli c'è anche il duello per il titolo di capocannoniere del campionato tra Dzeko, a 28 gol, e Mertens a 27.



La Roma è la seconda miglior squadra del campionato in casa, con 15 vittorie in 18 gare e 46 punti sui 54 disponibili, mentre il Napoli è la prima in assoluto in trasferta, con 40 punti (12 vittorie in 18 partite): le rivali, Genoa e Sampdoria, non hanno nulla da chiedere al campionato ma è certo che se ne avranno la possibilità, proveranno a chiudere la stagione al meglio. E' chiaro che il secondo posto è fondamentale perchè permette di evitare il playoff di Champions League, molto pericoloso come sanno bene le due squadre: lo scorso anno la Roma fu eliminata dal Porto mentre nel 2014 il Napoli di Benitez fu fatto fuori dall'Athletic Bilbao.