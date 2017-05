Serie A: Empoli o Crotone, chi si salva?

28 maggio 2017

Il finale di campionato del Crotone è stato entusiasmante, con 5 vittorie e 2 pareggi prima della sconfitta dello Stadium contro la Juventus, uno stop prevedibile visto che i bianconeri dovevano chiudere il discorso per lo Scudetto. Di contro un netto rallentamento dell'Empoli che ha totalizzato appena 15 punti nel girone di ritorno, ha infilato una striscia di 7 sconfitte e ora rischia un clamoroso sorpasso, visto che gli ultimi due stop a Cagliari e in casa con l'Atalanta potrebbero essere rimasti nella testa, più che nelle gambe, dei ragazzi di Martusciello. I toscani giocano in casa del Palermo, già retrocesso ma deciso a salutare la serie A davanti ai propri tifosi al meglio, mentre i calabresi avranno la spinta del loro pubblico contro una Lazio che non ha più nulla da chiedere: l'Empoli ha in mano il proprio destino ma non può sbagliare perchè in caso di arrivo a pari punti sarà retrocessa visto che è in svantaggio negli scontri diretti; viceversa il Crotone deve vincere e poi sperare che i toscani inciampino al Barbera.