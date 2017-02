Serie A: c'è Lazio-Milan, spareggio per l'Europa

13 febbraio 2017

Il programma della 24a giornata di Serie A si completa stasera all'Olimpico con un Monday Night di lusso: la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Milan di Montella in una sfida che profuma di spareggio per l'Europa. I biancocelesti, che in caso di successo risalirebbero da soli al quarto posto, sono reduci dal successo tennistico di domenica scorsa a Pescara, i rossoneri da una clamorosa vittoria ottenuta in 9 contro 11 mercoledì a Bologna.