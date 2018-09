Pressing, stasera si parte: tutti i gol e gli highlights dei match di Serie A

02/09/2018

Stasera prende il via in seconda serata su Canale 5 il nuovo "Pressing", programma di attualità sportiva curato dalla redazione di SportMediaset diretta da Alberto Brandi. A distanza di 19 anni, torna la storica trasmissione che - con la conduzione di Marino Bartoletti prima e dell'immenso Raimondo Vianello poi - ha portato il grande calcio nelle case degli italiani per nove stagioni consecutive, dal 9 settembre 1990 al 23 maggio 1999.

Il Campionato 2018-2019 - con i tanti, complessi cambiamenti nel modo di vedere le partite – rende utile più che mai il ritorno di un programma che sulla tv generalista assicuri a tutti i telespettatori nella serata di domenica una sintesi accurata del turno di Campionato: tutti i gol e gli highlights dei match di Serie A, approfondimenti, moviola, collegamenti con i campi, commenti dei protagonisti del campionato e dibattito in studio sui temi caldi dell’attualità calcistica. Il tutto, raccontato con la competenza, il ritmo e la simpatia di Pierluigi Pardo affiancato da Giorgia Rossi ed Elena Tambini. In studio anche il commentatore comico Andrea Pucci e un campione come Ciro Ferrara. Ospite d’eccezione della prima puntata di “Pressing”, in onda domani alle ore 23.10, un bomber senza peli sulla lingua: Bobo Vieri.