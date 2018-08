Pellegatti dice basta alla telecronache del Milan

22/08/2018

"Le mie telecronache sono finite". Dopo 35 anni Carlo Pellegatti non racconterà più il suo Milan. Lo ha annunciato il cronista-tifoso rossonero sul suo profilo Instagram. 'Pelle' dice basta non prima di aver coniato i soprannomi per i nuovi giocatori del Milan, come aveva fatto finora con tutti quelli che hanno vestito i suoi colori del cuore: ecco che Higuain è Atlante, il Titano, così come Alessandro Nesta era 'Tempesta perfetta', Clarence Seedorf 'Willy Wonka', Zlatan Ibrahimovic 'WonderIbra', Kakà 'Smoking bianco'.