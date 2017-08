Juventus-Lazio, caccia al primo trofeo

13 agosto 2017

Dopo la finale di Cardiff e tutto quello che ne è seguito, la Juve insegue la Supercoppa per ricominciare con il piede giusto la stagione. Di fronte un avversario alle prese con il caso Keita ma con la forte volontà di smentire tutti i pronostici, che la vedono sfavorita. Le due squadre si sono incontrate 175 volte: 90 vittorie Juve, 42 vittorie Lazio e 43 pareggi. Per trovare l'ultima sconfitta della Juve con la Lazio bisogna tornare al 29 gennaio 2013, alla semifinale di ritorno di Coppa Italia terminata 2-1 con le reti di Gonzalez e Floccari per i biancocelesti e di Vidal per i bianconeri.



Anche in Supercoppa la supremazia è bianconera con la Juve che ha trionfato sia nel 2013 che nel 2015, perdendo solo nel 1998. Allora vinsero i biancocelesti grazie ai gol di Nedved e Conceiçao a cui rispose Del Piero. Il primo degli scontri più recenti, quello del 2013, è finito 4-0 con le reti di Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e Tevez; nel 2015 a consegnare il trofeo alla Juve sono stati i gol di Mandzukic e Dybala. Quattro le Coppe alzate al cielo dalla Juve proprio contro la Lazio nelle ultime stagioni: alle due Supercoppe si aggiungono le due Coppa Italia (2015 e 2017). Sette le Supercoppe italiane vinte dalla Juve (con il Milan quella che si è imposta in più occasioni) tre per Lazio.