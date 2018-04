Juve-Napoli: allo Stadium una sfida che vale lo scudetto

22 aprile 2018

Una notte stellare, una sfida da non perdere: Juve-Napoli non è una partita sulla strada per lo scudetto. E' la partita scudetto. I bianconeri arrivano al confronto dell' Allianz Stadium con 4 punti di vantaggio sugli azzurri e con due risultati su tre a loro favore. Dal canto suo la squadra di Sarri, con il morale alle stelle per essere arrivata allo scontro diretto rosicchiando due punti ai rivali, vuole credere nel sogno fino alla fine.

Tutto in una notte. Una notte che si preannuncia carica di emozioni forti: +1, +7, +4 è lo scenario che la Juve può trovarsi davanti dopo 90' di battaglia. Il Napoli vuole fare l'impresa e sconfiggere anche le statistiche: i bianconeri hanno vinto otto delle ultime dodici partite contro gli azzurri in Serie A e sono imbattuti nelle ultime quattro. Davanti al proprio pubblico arrivano poi da una striscia di sei successi consecutivi (quattro senza subire gol). Ma il trend in trasferta del Napoli è da urlo: dopo l'ultima caduta allo Stadium (ottobre 2016) ha inanellato una striscia di 25 vittorie e tre pari fuori casa. Segno di grande maturità anche lontano dai propri tifosi. E i tifosi azzurri sono i primi a crederci: entusiasmo alle stelle sabato intorno al pullman della squadra diretto all'aeroporto di Capodichino in partenza per Torino. Sarri ha vissuto la vigilia in silenzio, come al solito. Ma ha caricato la squadra a mille, se ce n'era bisogno. Il Napoli sogna: vuole un grande risultato stasera e poi spera di contare su un campionato da qui alla fine più agevole. La Juve infatti ha sulla sua strada l'Inter e la Roma, due squadre che rincorrono un posto in Champions League. Allegri ha parlato alla vigilia, come sempre: "Decisiva? Forse per loro...". Il +4 lo fa comunque sorridere. Juve-Napoli è anche la sfida tra singoli, tra l'ex Higuain (core 'ngrato con 5 gol da juventino al Napoli in 5 gare) e Mertens: 15 contro 17 gol in campionato. Gli ingredienti ci sono tutti per un match da urlo. Juve e Napoli, a voi...