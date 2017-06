Europei Under 21: Spagna-Italia, in palio la finale

27 giugno 2017

E' il giorno delle semifinali agli Europei Under 21 in Polonia: si parte con Germania-Inghilterra, mentre alle 21 a Cracovia spicca la super sfida tra Spagna e Italia. Le Furie Rosse di Celades hanno vinto le tre gare del girone e sono i grandi favoriti per il successo finale mentre gli azzurrini di Di Biagio sono riusciti a battere i tedeschi e a superare il turno anche se stasera saranno senza Conti e Berardi, squalificati e sostituiti da Calabria e Petagna.