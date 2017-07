Europa League: Milan in Romania, col Craiova vietato sbagliare

27 luglio 2017

Il Milan scende in campo questa sera alle 20 per la prima sfida ufficiale della stagione, l'andata del terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova. Il match va in scena allo Stadionul Municipal di Drobeta-Turnu Severin in Romania. I rossoneri, rinnovati da un mercato faraonico, sono reduci dalla tournée in Cina in cui è maturata una sconfitta per 3-1 contro il Borussia Dortmund e la roboante vittoria per 4-0 sul Bayern Monaco.

C'è grande curiosità per vedere cosa farà il nuovo Milan di Montella dopo il mercato estivo con gli arrivi di Andrè Silva, Musacchio, Kessiè, Conti, Rodriguez, Borini, più Calhanoglu, Biglia e Bonucci che però non saranno disponibili nella gara in Romania. I rossoneri non devono assolutamente sottovalutare il Craiova, allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Devis Mangia. I rumeni sono più avanti nella preparazione avendo già iniziato il loro campionato. Nella prima giornata hanno battuto 2-0 il Poli Iasi, mentre nella seconda hanno pareggiato 1-1 contro il Concordia. Risale al 18 dicembre 2011 l'unica sfida tra i due allenatori in un derby siciliano con Montella sulla panchina del Catania e Mangia su quella del Palermo: il match terminò 2-0 per i rossoazzurri e l'attuale tecnico del Craiova venne esonerato da Zamparini.



Tra le due squadre non vi sono precedenti mentre il Milan ha una tradizione positiva contro le formazioni rumene. Nei trentaduesimi di finale della Coppa Uefa 1976-77 i rossoneri pareggiarono 0-0 all'andata sul campo della Dinamo Bucarest, imponendosi 2-1 al ritorno. Ma nella mente dei tifosi milanisti resterà indelebile il ricordo del trionfo in finale di Coppa dei Campioni nel 1989, quando la squadra allenata da Sacchi annientò 4-0 la Steaua Bucarest al Camp Nou di Barcellona grazie alle doppiette di Gullit e Van Basten. Per il Milan si tratta della prima apparizione nella moderna Europa League. L'ultima partecipazione alla Coppa Uefa (unico trofeo assente dalla ricca bacheca rossonera) risale alla stagione 2008-2009: in quella occasione gli uomini di Ancelotti uscirono di scena per mano del Werder Brema pareggiando 1-1 in Germania e subendo una pazzesca rimonta sul 2-2 a San Siro nel ritorno.