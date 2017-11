SportMediaset

20 novembre 2017

Carlo Tavecchio è un fiume in piena nel corso dell'incontro con i media in cui ha spiegato i motivi delle sue dimissioni. "Ho rassegnato le dimissioni e per mero atto politico le ho chieste al Consiglio, ma nessuno le ha rassegnate. Siamo arrivati a un punto di grandi speculazioni", ha detto l'ormai ex presidente Figc. Sul ct Ventura: "Non l'ho scelto io, eppure pago per la mancata qualificazione al Mondiale".