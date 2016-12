Serie A, Juve e Roma ancora a braccetto: Cesena e Parma battute

Juve e Roma ancora braccetto anche dopo la quarta giornata di Serie A. I bianconeri battono senza affanni in casa il Cesena per 3-0. Fatica, invece, la Roma che stende il Parma al Tardini 2-1 grazie a una magia di Pjanic. Vince anche l'Inter che a San Siro chiude la pratica Atalanta grazie a Osvaldo ed Hernanes. Malissimo il Napoli: 3-3 contro il Palermo. Azzurri sempre in vantaggio e sempre rimontati. Nessun gol tra Fiorentina e Sassuolo, mentre sorride il Torino: 1-2 a Cagliari. Vince la Samp: 2-1 sul Chievo e 2-2 tra Verona e Genoa.