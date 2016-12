Serie A, vincono Lazio, Samp e Torino. Crolla il Parma

Nella 35.ma giornata di Serie A, vittorie per Lazio, Sampdoria e Torino, mentre crolla il Parma. I biancocelesti si impongono 2-0 sul campo del Livorno grazie ai gol di Mauri e Candreva. Tre punti pesantissimi anche per i granata che stendono l'Udinese con El Kaddouri e Immobile. In rimonta la Samp che batte 2-1 il Chievo Verona. Si ferma il Parma che a Cagliari viene messa al tappeto dal gol su rigore di Pinilla.