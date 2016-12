SERIE A, SERIE B E CALCIO INTERNAZIONALE

La programmazione di venerdì 18 ottobre:

in diretta alle ore 20.30 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Fabrizio Ferreroin diretta alle ore 20.30 su Fox Sports Telecronaca: Paolo Ciarravanoin diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio/HD Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Sebino Nela

La programmazione di sabato 19 ottobre:

Brisbane Roar-Sydney FC in diretta alle ore 10.45 su Premium Calcio Telecronaca: Ricky Buscaglia

Newcastle-Liverpool in diretta alle ore 13.45 su Fox Sports Telecronaca: Emanuele Corazzi

Diretta Premium Serie B dalle ore 15.00 su Premium Calcio

Arsenal-Norwich in diretta alle ore 16.00 su Fox Sports Plus Telecronaca: Paolo Ciarravano

Real Madrid-Malaga in diretta alle ore 16.00 su Fox Sports Telecronaca: Stefano Borghi. Commento tecnico: Hernan Crespo

Cagliari-Catania in diretta alle ore 18.00 su Premium Calcio/HD Telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Giancarlo Camolese

Psg-Bastia in differita alle ore 18.00 (fischio d’inizio alle 17.00) su Fox Sports Plus Telecronaca: Riccardo Mancini

West Ham-Manchester City in diretta alle ore 18.30 su Fox Sports Plus Telecronaca: Nicola Roggero

Osasuna-Barcellona in diretta alle ore 20.00 su Fox Sports Telecronaca: Daniele Caiola

Chelsea-Cardiff in differita alle ore 20.30 (fischio d’inizio alle 16.00) su Fox Sports Plus Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Milan-Udinese in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio/HD Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Roberto Cravero

Espanyol-Atletico Madrid in diretta alle ore 22.00 su Fox Sports Plus Telecronaca: Andrea Calogero

Manchester Utd-Southampton in differita alle ore 22.15 (fischio d’inizio alle ore 16.00) su Fox Sports Plus Telecronaca: Luca Gregorio

La programmazione di domenica 20 ottobre:



Atalanta-Lazio in diretta alle ore 12.30 su Premium Calcio/HD Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Nando Orsi

Sochaux-Monaco in diretta alle ore 14.00 su Fox Sports Telecronaca: Riccardo Mancini

Groningen-Psv in diretta alle ore 14.30 su Fox Sports Plus Telecronaca: Nicola Roggero

Diretta Premium Serie A a partire dalle ore 15.00 su Premium Calcio

Fiorentina-Juventus in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 1/HD Telecronaca: Marco Foroni. Commento tecnico: Aldo Serena

Genoa-Chievo in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 2 Telecronaca: Federico Mastria

Verona-Parma in diretta alle ore 15.00 su Premium Calcio 3 Telecronaca: Giampaolo Gherarducci

Aston Villa-Tottenham in diretta alle ore 17.00 su Fox Sports Telecronaca: Paolo Ciarravano. Commento tecnico: Pierluigi Casiraghi

St. Etienne-Lorient in diretta alle ore 17.00 su Fox Sports Plus Telecronaca: Marco Frisoli

Betis-Elche in diretta alle ore 19.00 su Fox Sports Telecronaca: Andrea Calogero

Torino-Inter in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio/HD Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Andrea Agostinelli

Lione-Bordeaux in diretta alle ore 21.00 su Fox Sports Telecronaca: Luca Gregorio

Valladolid-Siviglia in diretta alle ore 21.00 su Fox Sports Plus Telecronaca: Leo Di Bello Houston

Dynamo-NY Red Bulls in differita alle ore 23.00 (fischio d’inizio alle ore 22.00) su Fox Sports Plus

La programmazione di lunedì 21 ottobre:

Celta Vigo-Levante in diretta alle ore 20.00 su Fox Sports Plus Telecronaca: Giulia Mizzoni

Siena-Palermo in diretta alle ore 20.30 su Premium Calcio Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Giuseppe Incocciati

Crystal Palace-Fulham in diretta alle ore 21.00 su Fox Sports Telecronaca: Nicola Roggero

Athletic Bilbao-Villarreal in diretta alle ore 22.00 su Fox Sports Plus Telecronaca: Daniele Caiola

SERIE A

L’8ª giornata comincia col botto, venerdì 18, con l’anticipo dell’Olimpico delle 20.45 tra Roma e Napoli: sfida dalle vertigini assicurate, con i giallorossi alle prese con i dubbi Gervinho e Strootman e gli azzurri che devo fare i conti con un Higuain non ancora al cento per cento della condizione. Sabato 19 l’attenzione si sposta su Cagliari-Catania alle 18, con i sardi che ritrovano il Sant’Elia, e su Milan-Udinese alle 20.45: rossoneri che riabbracciano Kakà, ma che perdono Balotelli per un problema muscolare. Domenica 20 brunch delle 12.30 con Atalanta-Lazio, alle 15 fari puntati sulla sfida del Franchi Fiorentina-Juventus, con gli attacchi di entrambe le squadre dimezzati dagli infortuni. Inoltre, sempre alle 15, Genoa-Chievo e Verona-Parma. Chiude l’8ª giornata Torino-Inter, alle 20.45: i nerazzurri, dopo il tonfo casalingo contro la Roma, sono chiamati alla riscossa contro il capocannoniere del campionato, Alessio Cerci.



SERIE B EUROBET

La 10ª giornata si apre venerdì 18 con la sfida del “Manuzzi” di Cesena tra Cesena e Bari, fischio d’inizio alle 20.30. Sabato 19 tutti i match pomeridiani, fissati alle 15, saranno disponibili in Diretta Premium, mentre i titoli di coda spettano al big match tra Siena e Palermo, in campo lunedì 21 alle ore 20.30.



A-LEAGUE

In esclusiva su Premium Calcio Brisbane Roar-Sydney FC, seconda giornata di campionato. Alex Del Piero alla ricerca del 2° gol in 2 partite: il suo Sydney e i Roars sono appaiati in classifica a punteggio pieno.



PREMIER LEAGUE

8ª giornata di campionato: su Fox Sports e Fox Sports Plus (canali 382 e 383 di Mediaset Premium), abbuffata di calcio inglese. Sabato 19 i clienti Premium potranno gustarsi, nell’ordine: Newcastle-Liverpool (ore 13.45), Arsenal-Norwich (ore 16), West Ham-Manchester City (ore 18.30), Chelsea-Cardiff (ore 20.30) e Manchester Utd-Southampton (ore 22.15). Domenica 20 tea time con Aston Villa-Tottenham (ore 17), mentre il monday night, lunedì 21, spetta a Crystal Palace-Fulham, in programma alle ore 21.

LIGA

Si torna in campo sui canali Fox Sports per la 9ª giornata. Sabato 19 in campo le 3 regine della massima divisione spagnola: alle 16 Real Madrid-Malaga, alle 20 Osasuna-Barcellona e alle 22 Espanyol-Atletico Madrid. Domenica 20 in programma alle 19 Betis-Elche e alle 21 Valladolid-Siviglia, mentre lunedì 21 chiudono il turno di campionato Celta-Levante (ore 20) e Athletic Bilbao-Villarreal (ore 22).

LIGUE 1

Su Fox Sports e Fox Sports Plus il 10° turno di campionato. Match inaugurale venerdì 18, alle ore 20.30, tra Nizza e Marsiglia. Sabato 19 in campo le stelle del Psg, che ospitano il Bastia alle ore 18. Domenica 20 in programma alle ore 14 Sochaux-Monaco, alle 17 St. Etienne-Lorient e alle 21 Lione-Bordeaux.



EREDIVISIE

Per la 10ª giornata di campionato, su Fox Sports Plus sarà trasmessa Groningen-Psv, in programma domenica 20 alle 14.30.



MLS

Anche la Major League Soccer, il più prestigioso campionato di calcio americano, sbarca su Fox Sports: domenica 20, alle 23, i clienti Premium potranno gustarsi il match tra Houston Dynamo e i New York Red Bulls di Thierry Henry.