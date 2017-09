Serie A: l'Inter a caccia della quinta vittoria

19 settembre 2017

Vietato sbagliare per l' Inter di Luciano Spalletti, che, questa sera, alle ore 20:45, affronta il Bologna di Donadoni al Dall'Ara nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo la vittoria in extremis contro il Crotone, vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma non sarà facile battere i rossoblù, che, dopo le sconfitte contro Napoli e Fiorentina, vogliomo tornare a muovere la classifica.

La sfida di stasera è una partita chiave per l'Inter. Di fronte la squadra di Donadoni che vuole provare a invertire la rotta dopo le sconfitte contro Napoli e Fiorentina, per muovere la classifica, con gli emiliani al 13esimo posto a quota 4 punti, frutto della vittoria contro il Benevento e del pareggio per 1-1 alla prima con il Torino. Per quanto riguarda le statistiche, la partita di stasera sarà la 177esima sfida tra le due formazioni in gare ufficiali e il bilancio è favorevole all'Inter, che comanda con 86 vittorie, 40 pareggi e 51 sconfitte. Il Bologna non vince i campionato contro i nerazzurri dal 10 marzo 2013, quando una rete di Gilardino regalò la vittoria agli emiliani. Nell'ultimo incontro di campionato disputato al Dall'Ara, lo scorso 19 febbraio, l'Inter riuscì a vincere, grazie alla prima e unica rete di Gabigol in Serie A.