Pattinaggio sul ghiaccio: Pinocchio on ice al Mediolanum Forum

19 maggio 2017

Tutto pronto al Mediolanumforum per il "Pinocchio on ice". Il galà di pattinaggio, giunto alla quarta edizione, andrà in scena questa sera a partire dalle ore 20 e sarà possibile vederlo anche in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it. Si alterneranno giovani leve della scuola ospitante e professionisti di primo livello tra cui Anna Cappellini e Luca Lanotte; Dario Betti, Alberto Vanz, Daniel Grassl e Ghiaccio spettacolo. Lo show sarà presentato in streaming da Filippo Ferrari di Doppio Axel e in pista da Federica Albasini