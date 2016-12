E' Cairoli lo sportivo del 2014 di SportMediaset

E' Antonio Cairoli lo sportivo del 2014 secondo i lettori e gli spettatori di Sport Mediaset. Il siciliano che nella passata stagione ha conquistato l'ottavo titolo mondiale di motocross è stato votato, un po' a sorpresa, come il migliore in una stagione che ha visto tanti campioni ottenere traguardi straordinari. Merito del suo innato talento e della sua modestia, ma anche di un'attivissima community che lo sostiene in pista ma anche fuori. Alla fine Cairoli ha raccolto ben il 40% delle preferenza, precedendo sul podio due nomi illustri quali Carlo Ancelotti e Vincenzo Nibali.