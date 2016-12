Addio a Livio Forma, storica voce del calcio

Addio a Livio Forma. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' si è spenta giovedì sera nella sua casa di Aosta, dove era nato il 30 novembre 1942, per un male incurabile. Fece la sua prima radiocronaca in occasione della partita di Serie B tra Cremonese e Varese nel febbraio 1982. Nel 1985 entrò nella squadra della popolarissima trasmissione. Nella sua lunga carriera ha raccontato anche cinque Mondiali di calcio e otto Olimpiadi, estive e invernali.