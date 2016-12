Torna Heroes su Canale 5: intervista esclusiva a Cassano

Martedì 3 marzo 2015, su Canale 5 in seconda serata al via la nuova stagione di "Heroes – Lo sport nel cuore", il programma curato da Giorgio Terruzzi e realizzato dalla struttura VideoNews, diretta da Claudio Brachino.

Immagini e filmati d’archivio, documenti inediti, interviste esclusive: "Heroes" racconterà in una sorta di romanzo televisivo le storie e i miti dello sport, i profili di campioni leggendari, gli eventi indimenticabili. In occasione della prima puntata, in onda alle ore 23.50, il tema sono i “dannati” dello sport, quei campioni ricordati, oltre che per il loro talento, anche per una massiccia dose di sregolatezza.

Da Antonio Cassano al pugile Carlos Monzon, raccontato in esclusiva da Nino Benvenuti. Da Paul Gascoigne a Marco Pantani, da Mike Tyson a Diego Maradona, fino a OJ Simpson e Oscar Pistorius.

Di seguito un’anticipazione dell’intervista esclusiva ad Antonio Cassano: "La Juve? Non mi ha mai affascinato, l’ho rifiutata 4 volte… L’unico rimpianto che ho è il comportamento avuto nei confronti di Riccardo Garrone: è stato un errore clamoroso, ho cercato di rimediare ma a distanza di anni non me lo perdono ancora. Il futuro? Non mi vedrei come allenatore, preferisco il ruolo di Direttore Sportivo, guardare le partite. E vorrei essere un eroe positivo per i miei figli".