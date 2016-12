L'asta di Stelle nello sport: le maglie di Tevez e quelle del derby della Lanterna

Terza settimana per l’Asta di Stelle nello Sport, presentata ieri ufficialmente alle Cisterne del Ducale in occasione del lancio della 16.a edizione di Stelle nello Sport alla presenza di un folto parterre di campioni dello sport azzurro. Come sempre, quest’iniziativa è dedicata all’Associazione “Gigi Ghirotti” del prof. Franco Henriquet ed all’Areo Onlus del prof. Michele Angelo Carella contando sul sostegno di Genoa e Sampdoria, di Spezia ed Entella, di molti club di serie A e B oltre che di molti campioni dello sport azzurro.

Dopo il Derby della Lanterna numero 110, sul fronte rossoblucerchiato ecco protagonisti Nicolas Burdisso, Stefano Okaka, Iago Falque e Matías Silvestre. Spezia Calcio e Virtus Entella scendono in campo con l’aquilotto Niccolò Giannetti e l’albiceleste Gennaro Volpe. All’asta anche le maglie autografate del pugile Clemente Russo e della maratoneta Valeria Straneo. Due campioni straordinari, capaci di recepire immediatamente il messaggio benefico dell’Asta. Anche la Juventus risponde “presente” mettendo a disposizione un pezzo da novanta: la numero 10 dell’Apache bianconero Carlitos Tevez.

Patrocinata da Coni ed Ussi, l’Asta delle Stelle è una delle storiche attività del progetto Stelle nello Sport, supportato nella sua sedicesima edizione da Spazio Genova, Bayer, Erg, Villa Montallegro, Due Energie, Banca Carige, Cambiaso Risso, Ansaldo Energia, Ignazio Messina & C. e Msc. Quattro mesi. Una maratona benefica. Oltre 70 Stelle nello Sport che “giocano” a favore delle Associazioni Gigi Ghirotti e Areo Onlus.

