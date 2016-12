Lello, l'amico dei calciatori, va da Pasqual, Palladino, Zanetti e Keita

Nuova puntata per "Lello, l'amico dei calciatori", noto per i video hot farlocchi che mostrano le stelle della serie A in pose osé insieme a lui. Questa volta ha fatto visita a Pasqual della Fiorentina, Keita della Lazio, Palladino del Parma e Zanetti dell'Inter. L'ex capitano nerazzurro non è stato al gioco ed è scappato via, mentre l'attaccante gialloblù e il difensore viola l'hanno presa sul ridere.