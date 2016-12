Sondaggio Gillette: chi è il più preciso? Messi batte Pirlo

Chi è il piu preciso tra gli sportivi, non in campo ma nel look? A sorpresa vince Messi che batte Bolt, Pirlo e Federer. E' questo il risultato di un sondaggio organizatto da Gillette, leader della rasatura maschile, su un campione di 1000 italiani (500 donne e 500 uomini). Così il fuoriclasse del Barcellona ha ricevuto il 25% delle preferenze, mentre il velocista giamaicano e lo juventino si sono fermati al 20% dei consensi. Per le quote rosa a salire sul gradino più alto è la schermitrice 3 volte medaglia d’oro alle Olimpiadi, Valentina Vezzali con il 20% delle preferenze.