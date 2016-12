Le Stelle nello Sport per Genova

In questo particolare momento per Genova e per tutte le aree colpite dall’alluvione in Liguria, il progetto ideato e diretto da Michele Corti, ha deciso di promuovere su Ebay una speciale edizione dell’Asta delle Stelle a favore delle realtà colpite dai tragici eventi del 9 ottobre scorso.

I fondi raccolti saranno veicolati all’Associazione Onlus L’ARCA, fondata nel 2005 su input del Prof. Sandro Trasino, primario del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Martino di Genova. Fin dalla costituzione L’ARCA ha donato al reparto dell’Ospedale apparecchiature mediche, fondamentali per il funzionamento ad alti livelli dell’unità operativa. Come avvenuto nel 2011, quando L’ARCA destinò 6.000 euro raccolti per l'acquisto di un apparecchio per il reparto, alle vittime del disastro, l’Associazione si mette a disposizione oggi per diventare strumento di sostegno alle vittime dell’alluvione. I fondi che arriveranno grazie all’Asta delle Stelle saranno destinati in modo diretto e trasparente a realtà duramente colpite, per la seconda volta in tre anni, dall’Alluvione.

I cimeli dei Campioni saranno all’asta fino a fine Novembre alla pagina Ebay riservata all’Asta delle Stelle, all’indirizzo www.ebay.it/usr/stellenellosport_gigi_ghirotti