FantaSportMediaset: vince "abc.." con 106,5 punti

E' "abc.." il vincitore della quinta giornata di FantaSportMediaset grazie ai 106,5 punti realizzati. Il fantallenatore Matteo Bacis ha battuto grazie alla tripletta di Ekdal, subentrato dalla panchina, e alle doppiette di Tevez e Di Natale. Pure Callejon è andato a segno. In porta 11 punti guadagnati per il rigore parato da Buffon. In classifica generale guida "Fc Inter fc" con 350 punti.