FantaSportMediaset: Real Warrior è il vincitore della terza giornata

La terza giornata di FantaSportMediaset, il fantacalcio online organizzato dal nostro sito, incorona Real Warrior, che ha ottenuto il punteggio di 92,00. Per il 3-4-3 di mister Giancanio Masaniello sono risultate decisive le prestazioni di Tevez e Cassano, autori rispettivamente di 1 e 2 gol. Fantantonio, nella fattispecie, ha portato a casa la valutazione complessiva di 14,5, l'Apache si è fermato a 10,5. Passa così in secondo piano la prova di Higuain, terzo elemento del tridente d'attacco. Anche Florenzi e Kovacic, con due gol "da centrocampo", hanno contribuito alla vittoria della formazione rossoblù. La difesa solida (con De Vrij fortunatamente in panchina) hanno infiocchettato il successo di giornata. In testa alla classifica generale, invece, si trova FcMaryJ. con 187 punti, davanti a Ochoa Team (fermo a 186,50).