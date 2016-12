FantaSportMediaset: via alla seconda giornata

FantaSportMediaset ricomincia. Dopo la prima giornata di prova vinta dall'utente A. Zuin, via al secondo turno. Se non siete ancora iscritti, non preoccupatevi: siete ancora in tempo. Dubbi sulla rosa? Nessun problema. Sono disponibili 4 cambi nel lasso di tempo che intercorre tra l’aggiornamento delle quotazioni dei calciatori e fino a 15 minuti prima dell’inizio della prima partita del successivo turno di campionato di Serie A.