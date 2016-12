Cinema: Robin Williams morto, sospetto suicidio

Anche il mondo dello sport è shockato dalla notizia della morte di Robin Williams . Il 63enne famoso attore di Hollywood, noto tifoso dei San Francisco Giants di baseball, è stato trovato senza vita nella sua casa in California . Lo ha annunciato la polizia. La sospetta causa della morte sarebbe "suicidio per asfissia". Williams, nato a Chicago il 21 luglio 1951, a quanto si apprende, soffriva di una grave depressione.

Protagonista di numerosi film, da "Good Morning Vietnam" a "Hook - Capitan Uncino" e "Mrs. Doubtfire", Robin Williams ha vinto un Oscar nel 1997 come miglior attore non protagonista per "Will Hunting - Genio ribelle" diretto da Gus Van Sant e con la sceneggiatura di Matt Damon e Ben Affleck.

Si sospetta che l'attore sia morto per asfissia anche se gli inquirenti hanno subito precisato che bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per accettare le cause del decesso. Secondo quanto riferiscono i media Usa, l'attore è stato visto vivo l'ultima volta intorno alle 22. La polizia ha ricevuto una richiesta di soccorso nella quale si sollecitata un intervento per rianimare un uomo che non respirava nell'abitazione dell'attore a Tiburon. Ma al loro arrivo, i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.