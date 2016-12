Ecco il Chronotech Day a Milanello

Il Centro Sportivo di Milanello ha aperto i battenti per ospitare il Chronotech Day, appuntamento organizzato dal prestigioso marchio di orologi, Official sponsor dell’A C Milan, il Club più titolato al mondo. Stile e prestazione sono esattamente le parole che sintetizzano lo spirito che contraddistingue le due realtà, accomunate dalla passione e dalla determinazione nel raggiungere l’eccellenza e traguardi sempre nuovi. Protagonisti della giornata, i nuovi orologi Chronotech Ego S-Line, che sono stati ufficialmente consegnati ai giocatori della prima squadra e che completeranno il look di questi grandi campioni al di fuori del campo da gioco. La collezione Ego si arricchisce dunque di sei nuovi modelli estremamente cool, ispirati allo stile di vita tipicamente esibito dai calciatori. Modelli unici, ognuno con una propria forte personalità e caratteristiche peculiari:

EGO MONTENAPO: con cinturino in pelle a motivo camouflage verde, di grande tendenza, evoca il glamour che si respira percorrendo le più belle vie della moda -

CENTRAVANTI DI STILE! EGO BE TOGETHER: con cinturino in pelle a motivo camouflage grigio, perfetto per il tempo libero trascorso con gli amici, per il divertimento e la rilassatezza dei momenti più spensierati -

DA VERO BOMBER! EGO RACING: con cinturino in microfibra stampata con texture effetto fibra di carbonio, che ricorda i dettagli delle auto potenti e di lusso -

POTERE AD ALTA VELOCITA’! EGO OFFSHORE: con cinturino in cordura blu, perfetto per vacanze da sogno -

SEMPRE SULLA CRESTA DELL’ONDA! EGO DRESSCODE: con cinturino in pelle nera, da sfoggiare ai party più esclusivi, perfetto per un look elegante e sofisticato -

GUERRIERO DELLA NOTTE! EGO TRAINING CAMP: con cinturino in pelle effetto invecchiato, per i veri duri, che danno sempre il meglio, dentro e fuori dal campo -

OLTRE IL 90’’! Tutti gli orologi sono caratterizzati dalla cassa di forma ottagonale, tipica della collezione Ego e da pregiati cinturini interamente made in Italy che, attraverso un particolare gioco di passanti, possono essere sfilati e intercambiati per adattarsi al meglio al look del momento.