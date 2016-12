Gioca con Mediaset Connect: al via il concorso ricco di premi

Champions ed Europa League entrano nella fase più divertente ed appassionante: con Mediaset Connect, l'applicazione gratuita di Second Screen, seguire la fase finale delle due competizioni europee diventa un ancora più divertente e coinvolgente.

A partire da mercoledì 19 marzo, i tifosi appassionati di calcio potranno mettere alla prova le loro conoscenze calcistiche e sfidare i propri amici giocando e commentando le partite con Mediaset Connect: in palio per loro biglietti e abbonamenti per la squadra del cuore.

La strada verso Lisbona e Torino è lunga e ricca di premi: primi appuntamenti mercoledì 19 con Manchester United-Olympiacos e giovedì 20 con il big match tutto italiano tra Fiorentina e Juventus, mentre il Napoli ospita il Porto al San Paolo.