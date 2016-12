Serie A, il Milan crolla in casa contro il Parma: 4-2

Il Parma certifica la crisi del Milan. Dopo l'eliminazione dalla Champions League i rossoneri crollano in casa sotto i colpi dell'ex Cassano (doppietta per il barese) , di Amauri e Biabiany che firma il 4-2 finale dopo la rimonta di Rami e Balotelli. Nella 28.ma giornata, c'è anche la vittoria della Lazio per 2-0 a Cagliari. Sorride pure il Sassuolo che batte 3-1 il Catania e il Livorno che, tra le mura amiche, stende 2-1 il Bologna.