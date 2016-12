Un Oscar per Maradona, Sorrentino: "Mi ha ispirato"

Trionfo dell'Italia, trionfa Napoli e il Napoli. La vittoria agli Oscar di Paolo Sorrentino con "La grande bellezza" si riflette sugli azzurri. Sul palco il regista italiano, con la statuetta in mano, ha dedicato la vittoria al suo idolo calcistico: "Le mie fonti di ispirazione sono state Federico Fellini, Martin Scorsese, i Talking Heads e Diego Armando Maradona". Proprio l'ex Pibe de Oro da Dubai, insieme al suo avvocato Angelo Pisani, era incollato alla tv per vedere la cerimonia di premiazione degli Academy Awards e al momento delle parole di Sorrentino è rimasto molto colpito. Emozionato per essere stato avvicinato a Fellini e Scorsese. Ora l'ex numero 10 del Napoli chiamerà il regista italiano per ringraziarlo.