Coppa Italia: Napoli-Roma 3-0, partenopei in finale

Sotto gli occhi di Maradona (in tribuna vicino a De Laurentiis), il Napoli ribalta il 3-2 dell'andata e si qualifica per la finale di Coppa Italia (3 o 7 maggio, contro la Fiorentina). Al San Paolo, contro la Roma, finisce 3-0 per i partenopei, che aprono le marcature con Callejon (33') e raddoppiano a inizio ripresa grazie a Higuain (48'). Al 51' è già 3-0 con Jorginho, poi i giallorossi finiscono in 10 per l'espulsione di Strootman (79').