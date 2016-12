MotoGP, per Valencia torna Tim Race

Su www.timrace.it gli appassionati delle due ruote potranno seguire in tempo reale tutto il traffico di Twitter a tema MotoGP generato nel week-end: frequenti alert in diretta TV inviteranno gli spettatori ad interagire utilizzando l’hashtag #TIMRACE per commentare le prove e la gara, esprimendo opinioni su piloti e scuderie.

La piattaforma sarà raggiungibile anche attraverso l’app Mediaset Connect di RTI Interactive Media. I protagonisti del Motomondiale gareggeranno così in tempo reale sulla base dei tweet dei loro fan: ogni sorpasso e ogni staccata saranno i temi di una gara virtuale non solo fra piloti e scuderie, ma anche tra gli stessi utenti di TIM Race. Ogni tweet e retweet, infatti, corrisponderà a un punteggio e al termine del Gran Premio l’utente più influente sui social – ovvero chi avrà guadagnato più punti interagendo con l’evento in diretta su www.timrace.it - avrà l’onore della ribalta televisiva. Il vincitore sarà infatti annunciato in diretta durante la trasmissione Fuori Giri su Italia 1.