Mediaset Premium, da oggi due nuovi canali: Eurosport-Eurosport 2

Già dal primo weekend di programmazione spazio ad appuntamenti di grande interesse: domenica 3 novembre dalle 15.30 sarà trasmessa in diretta la Maratona di New York, la corsa più partecipata al mondo con oltre 45000 iscritti. Grande attesa per l’edizione 2013, dopo che l’anno scorso la gara era stata annullata a causa dell’uragano Sandy. Atleti keniani come sempre favoriti con Stanley Biwott, Wesley Korir ma soprattutto Geoffrey Mutai, vincitore dell’edizione 2011. Al via anche il campione olimpico e mondiale in carica, l’ugandese Stephen Kiprotich. Nella gara femminile, le keniane Priscah Jeptoo e Edna Kiplagat se la vedranno con le etiopi Firehiwot Dado e Bizunesh Deba, rispettivamente prima e seconda nel 2011. Tra gli italiani spicca nella gara femminile la partecipazione di Valeria Straneo, medaglia d'argento ai recenti campionati mondiali di Mosca, mentre per gli uomini ci sarà Daniele Meucci, alla seconda esperienza in maratona dopo l'esordio a Roma nel 2010. Il commento sarà a cura di Maurizio Trezzi e Alberto Cova.

Sempre nel weekend d’esordio dei canali Eurosport, venerdì 1 e sabato 2, saranno trasmessi in diretta i quarti di finale della Coppa del Mondo Under 17 di calcio dagli Emirati Arabi Uniti e da Pechino l’ISU Gran Prix di pattinaggio di figura, con i riflettori accesi sul debutto stagionale di Carolina Kostner. Sul fronte motori, sabato e domenica nello spettacolare circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi sarà di scena l’ultimo round della Porsche Supercup. Eurosport ed Eurosport 2 saranno visibili rispettivamente ai canali 384 e 385 e vanno ad affiancare l’altra nuova proposta sportiva 2013 della pay tv Mediaset, il canale “Fox Sports”.