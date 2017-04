Zona Goal, Sportmediaset Lotto in semifinale

5 aprile 2017

E' entrato nella fase decisiva il campionato di Zona Goal che ieri sera, al termine di quattro partite di altissimo livello, ha deciso le quattro semifinaliste. La grande sorpresa è arrivata nel quarto tra i Rindone Associati , secondi al termine della regular season in, e i sorprendentiAd accedere alle semifinali è stata infatti la squadra di Trezzano, che ha superato Adamo e compagni ai rigori ( 4-4 il risultato dopo i tempi regolamentari ) e corona così un'annata conclusa con il primo posto nel proprio girone e se la dovrà vedere adesso contro i fortissimi. Proprio sul match della "seconda" squadra di Rozzano va aperta una parentesi. I Pellinho, giustamente indicati da molti come una delle probabilissime finaliste, hanno rischiato moltissimo contro il rognosissimoe hanno portato a casa la qualificazione solo grazie a una seconda metà di secondo tempo di qualità e attenzione notevole. Decisivo il contributo di Huaringa Mayta - due gol ma soprattutto un contributo preziosissimo nella gestione del pallone in fase di costruzione - ma in assoluto molto positive anche le prove di

Tutto secondo pronostico e tutto piuttosto facile dall'altra parte del tabellone. Lo Sporting Rozzano , campione in carica e grande favorita per il successo anche in questa edizione, ha regolato con un comodo 12-3 i Real Zivido .