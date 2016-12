Ultima Asta per le Stelle nello Sport a sostegno della Gigi Ghirotti onlus

22 giugno 2016

Ultima sessione dell’asta benefica di Stelle nello Sport per la stagione 2015-2016 sulla piattaforma CharityStars. Dieci “pezzi” di qualità per garantire alla Gigi Ghirotti onlus un sostegno sempre più importante. Leonardo Pavoletti, bomber del Genoa eletto Rossoblucerchiato dell’Anno, dona il suo giubbotto smanicato firmandolo assieme a due maglie kids della cantera rossoblù. Il ricco capitolo Genoa è completato da un cappellino ufficiale della stagione 2008-2009, quella del quinto posto, con l’autografo di uno dei migliori attaccanti del Dopoguerra: Diego Alberto Milito. L’Inter invia a Stelle nello Sport il suo gagliardetto ufficiale con le firme di Samir Handanovic, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Adem Ljajic, Stevan Jovetic, Mauro Icardi, Gary Medel, Joao Miranda, Danilo D’Ambrosio, Yuto Nagatomo e Rodrigo Palacio. Due Mondiali, due palloni "storici": quello di Germania 2006, celebrativo della finale Italia-Francia con gli autografi degli azzurri, e quello di Brasile 2014, firmato dai campioni del mondo della Germania.



Attenzione anche ad alcune cartoline speciali: quella di Londra 2012 firmata dal plurimedagliato Matteo Morandi e dalle farfalle della Ritmica, e quella della “stella dei tuffi” Tania Cagnotto. Il genovese Tommaso Castello, tre vittorie tricolori con Calvisano, esordisce anche in Nazionale: il centro e capitano della squadra lombarda fa parte del nuovo corso del CT O’Shea. All’asta per sostenere la Gigi Ghirotti la sua maglia Calvisano.