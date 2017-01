Tre forti scosse di terremoto tra LʼAquila e Rieti: il sisma sentito a Roma e Firenze

18 gennaio 2017

Numerose scosse di assestamento - Subito dopo il forte sisma si sono registrate diverse scosse di assestamento tutte di una magnitudo attorno a due. Rispetto ai capoluoghi e a Roma, la scossa è avvenuta 28 chilometri a sud-ovest di Ascoli Piceno, 36 chilometri a nord dell'Aquila e 111 chilometri a nord-est della Capitale.



Scuole evacuate a Rieti - Gli studenti di diverse scuole di Rieti sono stati fatti uscite precauzionalmente, come previsto dai piani di sicurezza, in seguito alla scossa di magnitudo 5.3 di questa mattina. Gli edifici scolastici sono stati così evacuati.



Protezione civile: Nessuna richiesta di soccorso - "Ci sono diverse segnalazioni ma nessuna richiesta di soccorso". Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "E' bene - ha aggiunto - fare tutte le verifiche. Ci stiamo lavorando, stiamo parlando coi sindaci e verificando tutte le situazioni puntuali".



Epicentro tra Amatrice, Capitignano, Campotosto - Il sisma, che è avvenuto a una profondità di 9 chilometri, ha avuto epicentro in un'area compresa tra Amatrice (Rieti) Capitignano e Campotosto (L'Aquila).



Piccoli crolli ad Amatrice,verifiche in zona - Nelle zone terremotate, nei comuni di Amatrice e Accumoli, si sono verificati alcuni crolli, come nel caso di un cornicione della Scuola Alberghiera di Amatrice che ha ceduto in seguito alla scossa. I Vigili del Fuoco stanno compiendo ulteriori verifiche ad Amatrice e Accumoli, rese complesse dalla presenza di molta neve.