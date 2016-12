Torna "Born to ride - E ti bastano due ruote"

27 novembre 2015

A partire dal 29 novembre 2015, ogni domenica alle ore 19.30 (e in replica ogni sabato alle ore 14.30), su Mediaset Italia 2 andrà in onda la nuova edizione di “Born To Ride – E ti bastano 2 ruote”, il programma dedicato agli appassionati di moto e stili di vita a due ruote. Condotto da Roberto Parodi. “Born to Ride” da sempre si basa su alcuni temi fondamentali: il viaggio-avventura, la moto come stile di vita e come mezzo per conoscere altri mondi e raccontare storie. Un programma marcatamente “on the road”, che dà la sensazione di vivere l’imprevisto del viaggio in sella con i protagonisti.