Tiki Taka inarrestabile: che ascolti

8 dicembre 2015

Numeri da record e in continua crescita per “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, che ieri sera, con il 10.97% di share e 571.000 telespettatori totali (13.48% di share sul pubblico attivo), si è confermato per la settima volta consecutiva leader della seconda serata nella sua fascia di programmazione.



Da inizio stagione, la trasmissione condotta da Pierluigi Pardo ha raccolto una media pari all’8.9% di share, con 482.000 telespettatori totali, registrando un incremento del +15.6% rispetto al corrispettivo dello scorso anno.



Il programma realizzato dalla struttura di Videonews diretta da Claudio Brachino, ha collezionato da fine agosto a oggi risultati mai visti, toccando picchi del 17.61% di share (21.47% di share commerciale) e 1.083.000 telespettatori. Boom inoltre sul pubblico più giovane, con puntate record che hanno raggiunto il 26.3% di share tra i 15-34enni e il 32% di share sul target 15-19 anni.



Grande successo anche sul fronte social: l’hashtag ufficiale della trasmissione #tikitaka occupa sempre, nei giorni di messa in onda, le prime posizioni della top ten degli argomenti più discussi della serata.