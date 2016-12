Stipendio da re: Mayweather incassa il quadruplo di Messi e Ronaldo

11 giugno 2015

Lo stipendio di Cristiano Ronaldo, più quello di Leo Messi, più quello di LeBron James, più quello di Roger Federer. L'astronomica somma rende bene l'idea dei soldi che sono entrati quest'anno nelle casse di Floyd Mayweather e che lo rendono di gran lunga lo sportivo più pagato del 2015. Parola di Forbes, secondo cui il pugile - grazie soprattutto alla vittoria nell'incontro del secolo con Pacquiao - si è messo in tasca circa 300 milioni di dollari.

Il suo soprannome, "Money", pare dunque particolarmente azzeccato: 48 vittorie su 48 incontri, grande calcolatore, Mayweather lo scorso 2 maggio ha battuto ai punti l'acerrimo rivale Pacquiao con una prestazione non certo esaltante ma sufficiente per portarsi a casa il premio del vincitore, pari a circa 180 milioni di dollari. Cifra record, così come i numeri dell'incontro, grazie al quale il pugile americano comanda la consueta classifica di Forbes davanti proprio al rivale filippino, fermo a 160 milioni, quasi la metà.