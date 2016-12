Sprint e Sport cambia look

7 settembre 2016

Sprint e Sport compie un importante passo verso il futuro. Da lunedì 12 settembre la versione 3.0 del settimanale andrà in edicola con una rinnovata grafica, moderna e accattivante, ma non solo, perché compirà anche un passo avanti in direzione del web, con l'inserimento di contenuti multimediali riservati ai lettori anche nella versione cartacea.

A queste novità si aggiunge un rinnovato sito internet sul quale sarà possibile consultare l'archivio completo in formato digitale a partire dal 1960 fino ai giorni nostri.



In questa speciale occasione, inoltre, sono stati riuniti lettori e direttori della testata, che negli anni hanno guidato questo giornale con passione e professionalità, fino a oggi, con il passaggio di consegne dall'attuale direttore Claudio Verretto al nuovo direttore Ilaria Checchi.



Mercoledì 7 settembre 2016 dalle 10.45, presso la sede di Legacoop Piemonte di via Livorno 49, a Torino e sabato 10 settembre 2016 alle ore 10.30, presso la sede del Comitato Regionale Lombardia di via Riccardo Pitteri, 95/2 a Milano, interverranno alcuni rappresentanti di istituzioni sportive, politiche e societarie, ai quali saranno illustrati i progetti per il futuro che Sprint e Sport 3.0 ha in serbo per gli anni a venire, nel segno di una progettualità che vuole continuare a crescere e migliorare con lo stesso spirito con cui è nata e maturata in tutti questi anni.