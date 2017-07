Sportmediaset, numeri da record

15 luglio 2017

Non c'è davvero nulla che ci gratifichi di più del vostro apprezzamento. La nostra anticipazione sull'affare Milan-Bonucci e il lavoro di tutta la redazione sono stati premiati ieri da numeri davvero da record per il nostro sito. Sportmediaset.it è stato infatti seguito, solo nella giornata di ieri, da 1.380.000 utenti unici che hanno generato, complessivamente, 23 milioni di pagine viste. Un risultato eccellente che ci conferma ai vertici tra i siti di informazione sportiva e per il quale vorremmo ringraziarvi uno per uno. Un milione (abbondante) di grazie a tutti! Faremo del nostro meglio per non deludervi mai.