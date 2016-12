Sportmediaset.it sbarca su Periscope con #iBuonieiCattivi

Sportmediaset.it è sbarcato su Periscope con l'appuntamento settimanale #iBuonieiCattivi. Ogni lunedì alle 14:30 il nostro direttore Claudio Brachino e Luca Budel saranno in diretta video per commentare la giornata di campionato. La prima "puntata" è andata in onda e questo è il backstage. Seguiteci dal nostro account twitter @Sport_Mediaset, vi aspettiamo.