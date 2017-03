SportMediaset.it, numeri da record: oltre 1 milioni di visitatori unici ogni giorno

9 marzo 2017

Dalla rimonta record del Barcellona a un traguardo importante anche per il nostro sito: mercoledì 8 marzo SportMediaset.it ha registrato il record stagionale di utenti unici nelle 24 ore. Sono stati 1 milione 112.381 i visitatori del nostro sito, con 16 milioni 815mila pagine viste.



Un traguardo che certifica i grandi risultati del 2017. Dall'inizio dell'anno, infatti, il portale sportivo di Mediaset, facente parte della struttura di Videonews diretta da Claudio Brachino, ha superato per ben dieci volte il milione di contatti unici, toccando il picco massimo nella giornata che ha condotto.



Numeri che testimoniano la qualità del lavoro redazionale e il conseguente apprezzamento degli utenti, in continua crescita anche su smartphone e tablet. L’app gratuita Sportmediaset, infatti, ha raggiunto i 3.400.000 download e, solo nel mese di febbraio 2017, ha ottenuto una media di 335.000.000 di pagine viste e 2.100.000 video.



Interviste esclusive, contenuti che spaziano su tutti gli sport, eventi e trasmissioni in diretta web e una grafica intuitiva e accattivante fanno di Sportmediaset.it non solo un punto di riferimento per tutti gli sportivi, ma uno dei siti in assoluto più cliccati in Italia.