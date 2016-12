RIPARTE ILCONCORSO PREMIATI: DA IP SI VINCE ANCORA DI PIU’!

5 agosto 2015

Da IP riparte il Concorso Premiati , con una grande novità: ogni giorno in palio ben 200 Buoni Carburante ! Il concorso si presenta nella forma dell’Istant Win, per consentire ai Clienti di scoprire subito l’esito della propria giocata. Partecipare al concorso è semplicissimo, basta fare rifornimento al Self in uno dei Punti Vendita aderenti al Programma fedeltà IP PREMIA, richiedere lo scontrino con il codice promozionale e giocare quest’ultimo tramite l’app Stazioni IP, il sito www.ippremia.gruppoapi.com o inviando un sms al numero 320.20.41.941.

Le possibilità di vincita sono altissime, proprio perché ogni giorno vi è l’assegnazione di 200 Buoni Carburante in tagli da 2€, 5€, 10€ e 20€. Il concorso Premiati si inserisce all’interno di un Programma Fedeltà più ampio, denominato IP PREMIA, e consistente in un vero e proprio “Sistema Loyalty” lanciato da IP nel mese di marzo 2015 e rivolto, per la prima volta, sia a coloro che amano il rifornimento Servito, che a coloro che usufruiscono del Self Service.

Nella meccanica Self, con lo stesso codice promozionale inviato per partecipare al concorso Premiati, è possibile, nello stesso tempo, riempire il cosiddetto Serbatoio Virtuale IP dell’importo corrispondente al rifornimento effettuato. Il Serbatoio Virtuale IP è un contatore di spesa digitale che, al raggiungimento della soglia dei 50€ di spesa mensili, consente ai Clienti di ricevere tutte le offerte dei Partner del Programma previsti nel mese. Il Fondamentale plus di IP PREMIA SELF è quindi rappresentato da un doppio vantaggio: con un unico rifornimento, quindi con un unico codice promozionale, si partecipa al concorso Premiati e si riempie il Serbatoio Virtuale IP.

Nella meccanica Servito, invece, la protagonista è la IP CARD, la carta attraverso cui accumulare punti a fronte di ogni rifornimento. I punti accumulati al Servito possono essere trasformati in Buoni Regalo Amazon.it, ossia in Premi da scegliere nell’infinita offerta di articoli Amazon.it, con prodotti in grado di soddisfare le esigenze di tutti, costantemente aggiornati, sempre convenienti e consegnati dove vuole il Cliente in tempi record: con IP PREMIA SERVITO, con 1€ si può scegliere già un regalo!